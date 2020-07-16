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About 關於我
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我是 Kate - Brand Lab 品牌招財貓創辦人
現旅居歐洲工作，任職國際行銷公關經理及行銷顧問多年。
於2021二月創立Brand Lab品牌招財貓，為社群模板的台灣首創領導品牌，希望能將我的專業和服務產品化，以優惠及簡單的模板工具幫助品牌達到成效。
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