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我是 Kate - Brand Lab 品牌招財貓創辦人

現旅居歐洲工作，任職國際行銷公關經理及行銷顧問多年。

於2021二月創立Brand Lab品牌招財貓社群模板的台灣首創領導品牌希望能將我的專業和服務產品化，以優惠及簡單的模板工具幫助品牌達到成效。

 

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